PF destrói mais de 10 toneladas de drogas em Pernambuco

A Polícia Federal (PF) em Pernambuco incinerou mais de 10 toneladas de drogas na terceira semana de julho. Os entorpecentes foram apreendidos em mais de 20 operações realizadas pela PF entre janeiro de 2018 e junho de 2019. Entre as drogas destruídas, estavam oito toneladas e 200 quilos de maconha e 808 quilos de cocaína.

De acordo com o chefe de Comunicação Social da PF-PE, Giovani Santoro, a iniciativa é parte de uma série de operações realizadas pela Polícia ao longo do ano: “Durante o ano, são realizadas várias operações de erradicação de maconha, fazendo com que a oferta da droga possa diminuir tanto na capital pernambucana como no Agreste, Sertão e em estados vizinhos”.

“Cada ponto de venda de droga corresponde um núcleo de violência em virtude de que mortes, assaltos, brigas, problemas familiares, formação de gangues estão diretamente ligados ao tráfico de drogas”, disse Santoro.

Em 2019, a PF apreendeu 9 toneladas e 200 quilos de maconha. Segundo a PF, houve um aumento de 600% no número de apreensões de maconha pronta para consumo no Estado. Entre as drogas apreendidas neste ano, cerca de 86,3 quilos foram encontrados no Aeroporto do Recife.

