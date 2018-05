PF e Biesp apreendem 60 kg de maconha escondidos dentro de carro no Agreste de PE

Foram apreendidos 60 kg de maconha escondidos dentro de um carro na madrugada desta sexta-feira (4) em São Caetano, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Federal (PF), o motorista do veículo fugiu para um matagal. A apreensão foi realizada em parceria com o Batalhão Integrado Especializado de Policiamento (Biesp).

Ainda segundo a PF, os policiais perseguiram o suspeito, mas ele não foi localizado. “A droga era proveniente do sertão pernambucano”, informou a polícia por meio de nota.

Um inquérito policial será instaurado para identificar o proprietário da droga e os possíveis receptadores. (G1)