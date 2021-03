PF erradica e destrói cerca de 344,6 mil pés de maconha no Sertão de Pernambuco

Salgueiro/PE – A Polícia Federal vem promovendo ações de identificação e consequente erradicação de plantios de maconha no sertão pernambucano, com o objetivo de reduzir a produção e oferta de maconha na região.

Desta vez foi concluída a primeira fase da Operação Fusarium, que ocorreu entre os dias 24 de fevereiro a 3 de março de 2021. Nesta fase, conseguiu-se erradicar e destruir, juntamente com as ações precursoras, cerca de 344,6 mil pés de maconha e apreender 584 kg da droga pronta para consumo.

Participaram da operação policiais militares/PE e DF, policiais civis/PE, bombeiros/PE e PB. Foram usadas duas aeronaves, sendo uma do CAOP-Coordenação de Aviação Operação/PF e outra da Polícia Militar/DF. Também foram destruídos 87 plantios e cerca de 53 mil mudas de maconha. Os policiais trabalharam com incursões terrestres e fluviais, com o emprego de botes infláveis.

Com essas operações consecutivas, a Polícia Federal contribui significativamente para o desabastecimento dos pontos de venda de droga no estado de Pernambuco, como também em outros estados da região nordeste, evitando assim a escalada da violência.

mikaelsampaio