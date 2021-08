PF erradica plantio com cerca de 20 mil pés de maconha no Agreste

Nesta quarta-feira (04), a Polícia Federal erradicou plantação com cerca de 20.166 mil pés de maconha em uma área indígena no município de Pesqueira, Agreste de Pernambuco.

A ação ocorreu através da Delegacia em Caruaru e foi realizada em conjunto com a Polícia Militar/PE-(BEPI), Polícia Civil/RN-(DEICOR) e Secretaria de Ressocialização-SERES/PE.

No acampamento de uma das roças, também foram encontradas 4 emulsões de dinamite e um detonador. O total de 20 mil pés, caso colocados no mercado consumidor, resultaria na produção de aproximadamente 04 toneladas de maconha.

Uma amostra do material foi colhida para ser encaminhada a DPC local e a plantação erradicada pelo policiamento. Com informações do Blog O Povo com a Notícia

DO Nayn Neto