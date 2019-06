PF faz operação contra fraudes em empréstimos do Banco do Nordeste

A Polícia Federal (PF) desencadeou a Operação Impunitas, nessa terça-feira (11), para cumprir quatro mandados de busca e apreensão em Olinda e em Caruaru, no Agreste do estado, sendo dois em cada cidade. A ação faz parte de uma investigação sobre fraude na concessão de empréstimos no Banco do Nordeste, com aprovação de crédito para empresas sem capacidade.

A investigação começou em maio deste ano, em Caruaru, sob a responsabilidade do delegado federal Márcio Tenório. “Os prejuízos aos cofres públicos durante um ano chegam a R$ 8 milhões”, afirma a PF em nota.

Ainda de acordo com a PF, essas empresas não tinham condições financeiras de arcar com os empréstimos, mas ainda assim conseguiam os valores junto ao BNB. Em nota, o Banco do Nordeste informou que apurou as irregularidades, através de auditoria interna, e que está adotando providências disciplinares em relação aos funcionários envolvidos.

“As informações levantadas, incluindo participação de terceiros não funcionários do Banco, foram antecipadamente, de forma proativa, encaminhadas pelo BNB às autoridades competentes, inclusive à Polícia Federal”, apontou.

Policiais federais foram vistos cumprindo mandados em um prédio no bairro de Casa Caiada e em outro endereço em Bairro Novo, em Olinda, mas não foram dados detalhes do que foi apreendido nem quem são os alvos. Segundo a PF, seis pessoas são investigadas.

Foram pedidos sequestros de bens e retenção dos passaportes dos envolvidos, mas os nomes deles e outros detalhes da ação não foram informados. Os crimes que estão sendo investigados são de gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para a sede da Polícia Federal em Caruaru. (G1)