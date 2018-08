PF investiga rompimento do canal da transposição em Salgueiro, PE, e diz que é cedo para afirmar se houve crime

A Polícia Federal iniciou nessa segunda-feira (13) investigações do rompimento do canal do eixo norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco, entre os municípios de Terra Nova e Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. O fato aconteceu no sábado (11), oito dias após a entrega da terceira estação de bombeamento (EBI-3) do eixo norte pelo presidente Michel Temer.

As investigações foram assumidas pela Polícia Federal em Pernambuco, através de sua delegacia em Salgueiro, no Sertão pernambucano. Após uma análise dos fatos, uma perícia poderá ser feita no local para subsidiar as investigações. Segundo o órgão, ainda é cedo para afirmar que o rompimento foi criminoso.

Nesta segunda-feira (13), a polícia disse que já serão formalizadas as declarações do engenheiro técnico e também dos responsáveis pela obra do Ministério da Integração.

Em nota, o Ministério da Integração, informou que desde o início da ocorrência, técnicos estão no local trabalhando 24 horas para recuperação da estrutura. Entretanto, o dano causado ao trecho foi maior do que inicialmente havia sido previsto. Desta maneira, a restauração que estava programada para ser concluída em 48 horas, deverá ser entregue até o final desta semana. (G1)