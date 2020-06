PF investiga venda de cartões de crédito e carteira de habilitação falsificada na internet

A Polícia Federal (PF) está investigando uma quadrilha suspeita de vender pela internet cartões de crédito, dinheiro e carteira de habilitação falsificados. O anúncio foi encontrado em uma página no Facebook.

O chefe de comunicação da Polícia Federal em Pernambuco, Giovani Santoro, disse que falou com o grupo através do número de telefone que viu no anúncio e descobriu que aquele número era clonado de outra pessoa.

“Nós fizemos uma investigação bastante rápida neste perfil e identificamos que, possivelmente, esse bandido está usando o número de Whatsapp clonado de uma pessoa. Quando ligamos para ela, ela enfaticamente disse que não colocou esse anúncio, que é barbeiro em Goiás, e que não estava sabendo de nada disso. O número da pessoa está sendo utilizado, mas como está clonado, ele pode então manter contato com as pessoas, e oferecendo, inclusive, enviar esses tipos de material ilícito através dos Correios”, explicou Giovani Santoro.

Ele acredita que as vítimas compram os documentos falsos, deposita o dinheiro na conta do grupo, mas nunca recebe a mercadoria. Além disso, de acordo com ele, quem compra também está cometendo crime.

Segundo Giovani, quem encontrar anúncios desse tipo na internet deve denunciar: “É importante as pessoas ficarem atentas para que quando virem um anúncio desses, colaborem com a polícia, até mesmo fazer uma denúncia no site em que o anúncio está hospedado. No próprio Facebook, é possível, que vai tirar o anúncio do ar, o que aconteceu com esse.”

Do Ne10 Interior