PF prende dois com 8 quilos de cocaína em fundo falso de mala no Aeroporto Internacional do Recife

Um homem e uma mulher foram presos suspeitos de tráfico internacional de drogas, no Aeroporto Internacional dos Guararapes, na Zona Sul do Recife, na noite da terça-feira (18). Com eles, a Polícia Federal apreendeu 8 quilos de cocaína, produto que estava escondido fundo falso de malas.

Os dois são do Rio Grande do Sul e, quando abordados pelos policiais para uma inspeção de rotina, afirmaram que não se conheciam, apesar de estarem com malas iguais e passagem para Lisboa, em Portugal. Eles também não souberam dizer à equipe da PF o valor que tinham pago pela viagem.

As bagagens foram, então, encaminhadas para o aparelho de raio-X, onde os policiais identificaram, através de um fundo falso, placas estranhas de formato retangular. Após testes específicos, ficou constatado que a substância era cocaína.

O homem, identificado pela PF como o servidor público Daniel Josias dos Santos brasileiro, de 34 anos, afirmou em depoimento que recebeu a proposta de transportar cocaína para a Europa e, por estar passando por situação financeira difícil e ser usuário de drogas, resolveu aceitar a oferta.

Ele confessou, ainda, que chegou ao Recife no domingo (16) e que recebeu, de uma pessoa que nunca tinha visto, a mala já pronta em um hotel de Boa Viagem, na Zona Sul da capital, onde estava hospedado. Segundo o depoimento, a promessa era de receber entre R$ 20 mil e R$ 40 mil.

A mulher, identificada pela Polícia Federal como a cabeleireira Chaiane Vieira Galvão, de 25 anos, preferiu não falar. Ela foi encaminhada para a Colônia Penal Feminina do Recife após audiência de custódia.

Daniel foi encaminhado para o Centro de Triagem (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife. Os dois foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Além da droga também foram apreendidos cartões de embarque, dois aparelhos celulares, além da quantia de 2.270 euros, cerca de R$ 11 mil. (G1)