PF prende segurança em flagrante por porte ilegal de arma e fecha empresas clandestinas em PE

Uma operação da Polícia Federal (PF) em Pernambuco prendeu um segurança em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e encerrou empresas clandestinas de segurança no Recife, em Paulista e em Garanhuns. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (30).

Durante a Operação Segurança Legal IV, foram apreendidas armas, fardamentos, coletes, tonfas e rádios comunicadores. A ação da PF ocorreu entre a quinta (26) e a sexta (27).

O segurança foi autuado em Garanhuns, no Agreste, e levado à delegacia da Polícia Civil do município. Depois do pagamento da fiança, ele foi liberado. Na mesma cidade, uma empresa de segurança com dois postos clandestinos de vigilância foi fechada.

Os postos, segundo a PF, estavam em uma escola e em uma farmácia. Foram apreendidos dois rádios, um colete, uma faca, uma tonfa, um spray de pimenta e um revólver calibre 38.

Em Paulista, foram emitidos autos de notificação de encerramento de atividades de duas empresas. Na capital pernambucana, uma empresa de segurança que exercia serviços de vigilância em um condomínio foi cancelada punitivamente, ou seja, encerrada após descumprir notificações emitidas anteriormente pela PF. Foram apreendidos dois rádios e duas tonfas.

Balanço e orientações

A Operação Segurança Legal IV ocorreu nos outros 27 estados e no Distrito Federal. Ao todo, 318 empresas de segurança foram fiscalizadas em todo o país, apontou a Polícia Federal.

Segundo a corporação, todas as atividades de segurança privada, sejam armadas ou desarmadas, precisam de autorização federal. Mesmo em atividades desarmadas, os vigilantes precisam passar por um curso de formação e fazer atividades de reciclagem a cada dois anos, sob fiscalização da PF. (G1)