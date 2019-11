Piloto perde controle de asa delta durante voo livre em PE; veja vídeo

Um praticante de voo com asa delta caiu após o equipamento dele apresentar defeito na tarde desse domingo (17) em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco. A queda ocorreu durante uma edição do Voo Livre na Rampa do Pepê.

De acordo com uma pessoa que trabalhou no evento, a asa quebrou durante uma manobra. O homem, identificado como Marcos Mamede, recebeu os primeiros socorros após cair e depois foi levado para uma unidade de saúde da região. Ele sofreu apenas escoriações leves.

Nas imagens do vídeo, é possível ver o momento em que o piloto gira no ar e cai no chão.

Veja o vídeo: