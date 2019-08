Pintor é detido suspeito de tentar estuprar adolescente e jovem em PE

Um pintor de 25 anos foi detido na quarta-feira (21) suspeito de tentar estuprar uma adolescente de 16 anos e uma jovem, de 19, em Palmares, na Mata Sul de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que o suspeito tentou invadir a casa de uma das jovens para cometer o crime. Ainda de acordo com a PM, ao perceber a ação do suposto criminoso moradores das proximidades o capturaram, tiraram as roupas dele e o agrediram.

As vítimas confirmaram o crime. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil para o caso ser investigado. (G1)