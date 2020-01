Placas Mercosul para veículos começam a ser comercializadas segunda-feira em PE, diz Detran

A transição entre o atual sistema de emplacamento de veículos e as novas Placas de Identificação Veicular (PIVs), conhecidas como Placas Mercosul, começou nesta sexta (31), segundo o Departamento de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE). A partir de segunda (3), as empresas credenciadas iniciam o processo de comercialização do novo modelo de placas.

Com três números e quatro letras, as PIVs são exigidas em situações específicas. Os veículos com placa cinza podem circular por tempo indeterminado. De acordo com o Detran-PE, as atuais placas, de cor cinza, só devem ser instaladas em veículos que tenham ordem de emplacamento emitida até a quinta (30).

A partir da sexta (31) até o sábado (1º), o atendimento de veículos que gere ordem de emplacamento fica suspenso para adequações do sistema do Detran-PE ao novo modelo.

As Placas de Identificação Veicular são exigidas nas seguintes situações:

Primeiro emplacamento

Mudança de categoria (de carro de passeio para táxi, por exemplo)

Mudança de município ou de unidade federativa

Furto, roubo, extravio ou dano

Segunda placa traseira

A troca também é possível para os motoristas que desejem fazer a troca voluntária da placa cinza pela Placa Mercosul. Porém, é preciso estar atento à necessidade da realização de vistoria de identificação veicular para a emissão de um novo Certificado de Registro de Veículo (CRV).

Os veículos com as placas de cor cinza podem continuar a circular, sem necessidade de troca para a PIV, caso não se enquadrem nas exigências de troca impostas pelo Detran-PE.