Plano de retomada das atividades econômicas vai ser aplicado de acordo com cada região, diz governo

O governo de Pernambuco anunciou, nesta terça-feira (2), que vai regionalizar o Plano de Monitoramento e Convivência com a Covid-19. A retomada das atividades econômicas e sociais será posta em prática de acordo com os resultados da pandemia e as necessidades socioeconômicas de cada município e região, em conjunto com os gestores dessas cidades.

Nesta terça-feira, o governador Paulo Câmara (PSB) participou de uma videoconferência com prefeitos do interior do estado e com a Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe). De acordo com o governo, reuniões semanais, setoriais e regionalizadas, serão feitas com os gestores, para a aplicação do plano.

O governador informou que a participação dos prefeitos é importante para que seja analisada a estabilização da epidemia no futuro. Pelo cronograma do Plano de Convivência, 32 setores da economia terão as medidas restritivas flexibilizadas.

O estado informou, ainda, que a regionalização também ocorre nas ações de combate à pandemia. Há, no estado, 1.108 leitos hospitalares abertos pelo governo, sendo 535 de UTI. Desses, 139 UTIs e 282 enfermarias são no interior.

Para a retomada, serão considerados, prioritariamente, a relevância socioeconômica dos setores e os riscos que o retorno de cada atividade representa para a saúde.

Datas

Na segunda-feira (8), começa a funcionar gradualmente a construção civil, com 50% dos funcionários. No Grande Recife, o funcionamento é das 9h às 18h e no interior, não há restrição de horário.

Já no dia 15 de junho, os serviços de atendimento ao público começam a entrar no plano: salões de beleza e serviços de estéticas podem atender um cliente por vez, sem fila de espera e com higienização entre um cliente e outro.

Estabelecimentos de varejo de bairro também poderão funcionar, em lojas de até 200 metros quadrados. Shoppings, centros comerciais e praça de alimentação poderão adicionar o atendimento via coleta na operação.

