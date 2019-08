Plantação com 40 pés de maconha é incinerada no Sertão de Pernambuco

Durante rondas, a Polícia Militar encontrou na tarde de domingo (11) uma pequena plantação de maconha próximo ao Açude Nilo Coelho em Terra Nova, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), foram achados 40 pés da erva sendo cultivados no local.

Segundo a polícia, ninguém foi encontrado no acampamento utilizado pelos responsáveis pelo cultivo.

A plantação foi colhida e incinerada pelos policiais, encaminhando a ocorrência à Delegacia de Polícia Civil local, onde foi instaurado um inquérito. (G1)