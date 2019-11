Plantio com mil pés de maconha é destruído no Sertão de Pernambuco

Uma operação conjunta da Polícia Federal e Polícia Militar conseguiu erradicar nessa quarta-feira (20) um plantio com mil pés de maconha na zona rural de Cabrobó, no Sertão pernambucano.

Segundo informações da Polícia Federal, foram destruídos ao total 1.062 pés de maconha, que estavam distribuídos em 354 covas. Se os pés fossem transformados em maconha pronta para o consumo daria para fazer cerca de 350 quilos da droga. A maconha foi completamente incinerada no local.

Com as últimas duas ações consecutivas no Sertão, contabiliza-se 2.360 pés de maconha que poderiam se transformados 850 quilos maconha pronta para consumo.

Do NE10 Interior