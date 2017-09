Plantonista do Hospam, em Serra Talhada, morre em acidente no Rio Grande do Norte

Um enfermeiro plantonista do Hospam, em Serra Talhada, identificado como Jefferson Gomes de Medeiros, 30 anos, morreu vítima de acidente de trânsito na tarde da última quarta-feira (6), quando viajava com três amigos para curtir o feriadão na praia de Pipa, no litoral do Rio Grande do Norte.

Segundo informações do Portal Correio, Jefferson e seus amigos viajavam em veículo gol, quando colidiram com um caminhão baú na rodovia RN-003, que leva ao município onde fica a praia.

O motorista e uma passageira sobreviveram e foram levados para um hospital da capital, Natal.

Com informações do Portal Correio