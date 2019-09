PM apreende 10 kg de maconha no Terminal Rodoviário de Caruaru

A Polícia Militar apreendeu 10 kg de maconha no Terminal Rodoviário de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, na quinta-feira (12). Conforme a PM, a droga foi encontrada com um suspeito que vinha de Arcoverde, no Sertão.

Ainda segundo a PM, o homem informou a polícia que a droga seria entregue para outra pessoa, que disse que a maconha seria para uma terceira pessoa.

Os policiais seguiram até a casa do terceiro suspeito, onde a droga seria entregue. Lá, foram encontrados dois cigarros de maconha e o homem confessou que a droga seria para revenda.

Os três homens foram presos em flagrantes e levados para a Delegacia de Polícia Civil. Eles vão por audiência de custódia nesta sexta-feira (13). (G1)