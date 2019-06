PM apreende 110 kg de maconha dentro de carro em Ibimirim

A Polícia Militar apreendeu cerca de 110 kg de maconha dentro de um carro nessa quarta-feira (19), em Ibimirim, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, os policiais estavam realizando um patrulhamento na BR-110, quando identificaram um carro com pessoas em atitudes suspeitas. Ao se aproximarem do veículo, os suspeitos reduziram a velocidade, fizeram um desvio e abandonaram o carro.

Ainda de acordo com a PM, os policiais conseguiram encontrar o veículo próximo a um matagal. Dentro do porta-malas do carro foram encontrados 110,6 kg de maconha. Foram realizadas rondas para encontrar os suspeitos, mas eles não foram encontrados. O material encontrado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para o caso ser investigado.