PM apreende carga de mais de 3 mil unidades de óleo para veículos em Serra Talhada

Uma carga que havia sido roubada foi recuperada nessa terça-feira (6) na zona rural de Serra Talhada, Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, três homens são suspeitos do crime. Ao chegar no local, um dos supostos criminosos fugiu pelo matagal.

Ainda de acordo com a PM, os policias localizaram a esposa do suspeito, que informou não saber das atividades criminosas do marido, e disse que possuíam um terreno próximo do local no qual a carga foi localizada.

No local, os policiais encontraram um imóvel com toda a carga roubada: um total de 3.383 unidades de óleo para veículos, além de seis baldes de graxa. O material foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia Civil, que irá investigar o caso. (G1)