PM apreende carga roubada nas margens da PE-316, no Sertão de PE

A Polícia Militar apreendeu uma carga roubada no sábado (18) em Ibimirim, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a PM, os materiais foram encontrados nas margens da PE-316.

Ainda segundo a PM, foram encontradas 292 caixas de calçados, 28 caixas contendo cortinas de paredes, 29 caixas de roteadores, três cofres, um aparelho de ar condicionado, 12 caixas de massa de modelar, 59 caixas de brinquedo, entre outros materiais.

Buscas foram realizadas nas proximidades, mas nenhum suspeito do roubo foi localizado. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. (G1)