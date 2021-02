PM apreende mais de 370 papelotes de maconha em Serra Talhada

Durante o acompanhamento, o garupa se desfez de uma sacola que portava

Na noite desta terça-feira (03), a Polícia Militar realizou uma grande apreensão de drogas no Sertão do Pajeú, em Serra Talhada. A apreensão aconteceu na Estrada das Granjas, no Cachoeira II, por volta das 21h00.

De acordo com as informações da PM, os Policiais Militares do 14°BPM durante patrulhamento visualizaram uma motocicleta XRE com dois ocupantes em atitudes suspeita, que ao avistarem a viatura realizaram manobra brusca tomando a direção contrária, tendo sido acompanhados pelo efetivo.

Durante o acompanhamento, o garupa se desfez de uma sacola que portava, tendo sido encontrados em seu interior 373 (trezentos e setenta e três) papelotes de maconha prontos para comercialização.

Foram realizadas rondas no intuito de localizar os imputados, porém não lograram êxito. Diante do exposto o entorpecente apreendido foi entregue na DPC local para serem adotadas as medidas cabíveis.

Do NaynNeto