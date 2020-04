Um total de 520 pés de maconha foram destruídos no sábado (11) na zona rural de Manari, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o plantio já estava quase pronto para ser colhido.

Ainda segundo a PM, no local havia 104 covas, cada uma com cinco pés. Os suspeitos não foram localizados pelos policiais que estavam no local. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. (G1)