PM é baleado durante troca de tiros no Agreste de PE

Um policial militar foi baleado durante uma troca de tiros com criminosos na tarde do último sábado (27) em Gravatá, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil, o PM foi encaminhado para um hospital no Recife. Ele estava consciente, mas o estado de saúde dele não foi informado. Ainda não se sabe quais foram as circunstâncias da troca de tiros.

Os criminosos fugiram e, até a publicação desta matéria, ninguém foi preso. O caso será investigado. (G1)