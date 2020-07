PM e PRF detêm 11 pessoas e resgatam adolescente grávida sequestrada em PE

Um grupo formado por 11 pessoas, com idades entre 18 a 46 anos, foi detido, e uma adolescente grávida de sete meses, vítima de sequestro, foi resgatada na tarde dessa quinta-feira (30) por policiais militares da 5ª Companhia Independente de Policia Militar (CIPM) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Gravatá e Amaraji, no Agreste de Pernambuco.

O serviço de Inteligência da PM identificou que a adolescente de 17 anos havia sido sequestrada e estaria sendo mantida refém em um cativeiro, em Gravatá. No local foram apreendidas duas armas e detidos dois homens e duas mulheres, que mantinham a vítima presa. Ela havia sido sequestrada há sete dias no município de Belo Jardim. A motivação do sequestro foi uma dívida do irmão dela com o grupo.

Em seguida, foram realizadas abordagens em outras casas onde se escondiam os suspeitos de integrar a quadrilha. Foram apreendidas outras três armas, 148 munições, 1,6 Kg de maconha, R$ 7.314, diversos cheques preenchidos, uma caminhonete roubada, uma balança de precisão e um jammer (equipamento utilizado para bloquear o sinal de rastreamento de caminhão).

O grupo é suspeito de tráfico de drogas, roubo de cargas e assalto a veículos nas rodovias federais da região. As 11 pessoas e o material apreendido foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Gravatá, que irá investigar o caso. A vítima foi encaminhada ao Conselho Tutelar do município. (G1)