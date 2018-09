PM encontra arsenal e R$ 35 mil em posto de combustíveis de PE ao procurar por frentista suspeito de roubo

Na manhã dessa terça-feira (4) o dono de um posto de combustíveis foi preso por guardar um arsenal dentro do estabelecimento comercial em Garanhuns, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram até o local para procurar por um frentista suspeito de roubo.

Ainda segundo a PM, no escritório do posto foram encontrados três espingardas calibre 12 e 22, um fuzil calibre 7.62, um revólver calibre 38, duas carabinas calibre 44, uma réplica de fuzil, uma réplica de pistola, 23 silenciadores e 301 munições.

Também foram localizados uma balança de precisão, um par de algemas, um celular, uma luneta, uma lanterna LED, um alicate pressão, uma touca ninja, além de R$ 35.319,10 em espécie e R$ 13.497,00 em cheques, juntamente com um talão de cheques com 16 folhas em branco, conforme informou a polícia.

O dono do posto afirmou que as armas eram dele e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil junto com o material apreendido. Já o frentista suspeito de roubo fugiu ao perceber a chegada dos policiais. (G1)