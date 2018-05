PM incinera mais de 700 pés de maconha no Sertão de Pernambuco

Após receber denúncia anônima, policiais do 7ª CIPM encontraram uma roça de maconha na Ilha da Coroa, no município de Santa Maria da Boa Vista, Sertão de Pernambuco. O caso aconteceu nessa quarta-feira (16). De acordo com a polícia, o responsável pela plantação conseguiu fugir.

No local, a PM encontrou cerca de 700 pés de maconha e uma pequena quantidade da droga pronta para consumo. Segundo a polícia, dez amostras da erva foram colhidas e apresentadas na Delegacia de Polícia Civil da cidade. O restante da droga foi incinerado. O dono da plantação está sendo procurado. (G1)