PM prende acusado de tentativa de homicídio no Sertão de PE

Neste domingo (07), os Policiais Militares da 1ª CIPM, receberam informações sobre uma tentativa de homicídio em Belém do São Francisco, Sertão Pernambucano.

Segundo as informações, a vítima Josinaldo da Conceição Silva, se encontrava hospitalizada na cidade de Salgueiro. Os policiais militares fizeram deslocamento até o Alto do Cemitério na cidade de Belém do São Francisco, em busca de localizar o acusado.

Chegando ao local, o imputado se evadiu, e após fazerem incursões o mesmo foi localizado e capturado. De acordo com a PM, foi autorizada a entrada do efetivo pelo pai do imputado na residência, onde foi encontrada uma Espingarda Cal. 32 n° de série 614537, Marca Rossi, contendo 4 cartucho 3T intactos cal.32, 11 cartuchos metal cal. 36 sendo 6 intactos e 5 deflagrados, 3 cartuchos cal. 32 sendo 2 intactos e 1 deflagrado; uma espingarda tipo soca-soca; uma faca tipo peixeira utilizada para esfaquear a vítima Josinaldo.

Foi informado pelo genitor que os armamentos e munições pertencem ao seu filho, acusado pelo crime. Diante do exposto, foi dada voz de prisão ao acusado e conduzido o mesmo juntamente com o material apreendido para DPC de Floresta, para serem tomadas as medidas cabíveis. Com informações do Blog Francisco Britto.

Do Nayn Neto