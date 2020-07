PM prende funcionário e destrói 4 mil pés de maconha em Flores

Os policiais militares do 14º BPM localizaram na noite dessa quarta-feira (29) 4 mil pés de maconha no Sítio Serra de Zuza, no distrito de Fátima, em Flores, no Sertão pernambucano. A droga foi destruída e o proprietário do roçado fugiu pela caatinga antes da chegada dos policiais.

Um funcionário foi encontrado e preso no local. O suspeito entregou duas espingardas, que eram usadas na proteção da plantação. Uma pequena parte da droga foi recolhida e entregue na Delegacia de Flores. O restante do material foi incinerado na própria área de cultivo. (G1)