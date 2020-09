PM que matou a ex-companheira comete suicídio em Princesa Isabel

O policial militar Jonathan Diniz, 27 anos, cometeu suicídio por volta das 15h30 dessa sexta-feira (11), no Sítio Macambira, nas imediações do município de Princesa Isabel (PB). Ele estava foragido após matar a sua ex-mulher, Karine Rangel, com vários tiros de pistola, no Centro de Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão do Pajeú.

A vítima era filha do médico Rubens Rangel. Ela estava em um almoço comemorando o próprio aniversário em Triunfo horas antes do crime, ocorrido nessa quinta (10).

Retornando para Santa Cruz, ao chegar à casa em que residiam, o acusado, friamente, mandou uma amiga dela se afastar e efetuou um tiro na cabeça de Karine, que morreu na hora. Ele fugiu. Karine e o PM estariam separados devido à quantidade de brigas, por conta de ciúmes.

Com informações do Blog O Povo com a Notícia