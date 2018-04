PM revoga determinação de desligar ar-condicionado de viaturas de Pernambuco

Depois de determinar o uso do ar-condicionado nas viaturas das 7h às 17h, a Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE) recuou e retirou a medida das recomendações para a economia de combustível dos carros da corporação. Em uma nova lista de recomendações, a PM pede que o aparelho seja desligado quando a viatura estiver no ponto de estacionamento ou quando a guarnição estiver uma ocorrência.

Na mesma nota, a PM torna sem efeito o “manual” divulgado no dia 12 de abril, que recomendava o desligamento dos aparelhos durante a noite. As outras medidas, como observar o preço do combustível antes de abastecer e evitar andar com a viatura na reserva do tanque, foram mantidas na nova portaria, emitida na segunda (16).

A PM informou ter corrigido imprecisões das antigas determinações e destacou ter adotado medidas visando a otimizar os recursos e o zelo com o patrimônio público, “sem que isso signifique, em momento algum, prejuízo nas condições de trabalho e bem-estar de seus profissionais”.

Confira as orientações da PM para motoristas de viaturas

O abastecimento deve levar em conta a localização do posto, pois dependendo da distância, o de menor preço pode se tornar mais caro, uma vez que, se a guarnição tiver que se deslocar 15 km para economizar R$0,10 por litro, provavelmente terá gasto toda a economia no percurso;

O motorista deve acionar o acelerador de forma suave. Quanto mais for acionado o acelerador maior será a quantidade de combustível que se envia para o motor;

Evitar pisar desnecessariamente no freio, pois, além de gastar a pastilha de forma prematura, todo o esforço para atingir a velocidade pretendida é perdida;

Observar o conta-giros, uma vez que a troca de marchas antes ou depois da hora, gasta mais combustível, sendo ideal entre 2500 e 3000 rpm (rotações por minuto);

Não acelerar a viatura antes de desligá-la. Danifica o catalisador, o que aumenta a emissão de poluentes e prejudica o desempenho;

Desligar a viatura se for ficar parada em uma ocorrência por mais do que dois minutos, exceto quando a segurança ficar comprometida;

O motorista deve evitar trafegar com a viatura na reserva. Além de correr o risco de falta de combustível no meio do serviço, o pouco combustível força a bomba de combustível (que irá queimar com o tempo) e a bomba forçada puxa mais combustível, o que aumenta o consumo;

Manter os pneus sempre calibrados, pois ajuda no desempenho da viatura. Já pneus descalibrados aumentam o consumo de combustível;

Desligar o condicionador de ar, quando a viatura estiver no Ponto de Estacionamento ou quando a guarnição estiver resolvendo uma ocorrência, exceto quando a segurança ficar comprometida;

Evitar descansar o pé nos pedais, tendo em vista que o pé sobre o pedal do freio irá reduzir a velocidade do carro e no, da embreagem, provocará desgaste prematuro do Sistema;

Não acelerar a viatura quando o sinal estiver perto de abrir;

Ligar a viatura com todos os equipamentos e luzes desligados.

Do G1