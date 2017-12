PM socorre vítima esfaqueada e ora pela vida dela em Pernambuco; assista ao vídeo

um homem de 44 anos foi esfaqueado na última quinta-feira (14) na zona rural de Palmares, na Mata Sul de Pernambuco. No momento do socorro, um policial militar orou pedindo a Deus pela vida da vítima enquanto aguardava o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegar ao local (assista no vídeo abaixo).

O PM, que não foi identificado, fez uma oração enquanto a vítima estava caída esperando atendimento. “Vou orar por você agora. Olha, pai, eu não sou nada, nem sou ninguém. Sou um ser humano mortal, eu não mereço teu perdão, nem que tu me escute. Mas eu te peço agora nesse momento pela vida desse rapaz, eu entrego em tuas mãos. Se for da tua vontade, permaneça com ele aqui e nas minhas mãos para que nada falte, e nem a vida dele ceife, seja ceifada por esses ferimentos. É isso que te peço agora em nome de Jesus”, proferiu o policial enquanto pressionava os ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi atingido por golpes de faca durante uma briga em um bar no Sítio Pirangi. Ele foi levado para um hospital da cidade e não corre risco de morte. A Polícia Civil investiga o caso. (G1)