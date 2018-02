PMPE forma 251 novos sargentos, a solenidade aconteceu em Serra Talhada

Foi realizada nesta manhã dessa quinta-feira (22), no auditório da Faculdade de Integração do Sertão (FIS) a solenidade de conclusão do Curso de Formação de Sargentos/2018.

O evento teve a participação de 231 alunos, os quais concluíram, com aproveitamento, o referido curso, que foi dividido em duas entradas, uma com inicio no dia 02/01/18 e término em 19/01/18 e a outra com início em 22/01/18 e término 07/02/2018.

A solenidade foi presidida pelo senhor Cel PM Moraes, diretor da DINTER II e teve a participação de várias autoridades civis e militares, entre eles o TC Jamerson, Diretor Adjunto da DINTER II, o TC PM Leonardo, subcomandante do CFAP, o TC PM Figueiredo, comandante do 14º BPM, dentre outros.

A solenidade também contou com a participação de muitos familiares dos formandos que vieram participar da conquista de seus entes queridos. No final, foi servido um coquetel, que foi oferecido pelos alunos, fechando o evento de forma bastante amistosa e em clima de festa.

Via Nayn Neto