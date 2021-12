PMs são agredidos em frente a baile funk na Brasilândia, em SP; vídeo

Policiais patrulhavam área quando foram atacados com socos e chutes na Brasilândia. Houve confronto, com um agente ferido e um baleado.

São Paulo – Dois policiais militares foram agredidos neste domingo (05/12) em uma rua onde era realizado um baile funk, no Jardim Paulistano, na região de Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo. Os agentes patrulhavam a área em uma motocicleta quando foram derrubados por pessoas que estavam no local.

Vídeos, feitos por testemunhas, circulam nas redes sociais e mostram os policiais em briga com um grupo de mais de 10 pessoas. Os agentes levaram socos e chutes. Também foram arremessadas garrafas contra a polícia.

Um dos PMs conseguiu se afastar e disparou tiros depois das agressões. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os policiais estavam em patrulhamento na região quando viram uma dupla de moto, com a placa oculta.

Os policiais teriam ordenado à moto que parasse, mas condutor do veículo não obedeceu e fugiu. Depois de seguirem a motocicleta, os policiais acabaram na Estrada Cachoeira, onde ocorria esse baile funk.

Policial ferido

Ao no chegar no local, os policiais teriam sido derrubados de suas motos e passaram a sofrer agressões, de acordo com a SSP-SP. Um dos policiais ficou ferido no rosto e precisou receber atendimento médico. Um radiocomunicador da PM foi roubado na confusão.

Um suspeito de agredir os agentes foi baleado e preso pela Polícia Militar. Ele está internado no Hospital das Clínicas, no centro da capital paulista. O homem está sob escolta policial e seu estado de saúde não foi divulgado.

O caso foi registrado no 72º Distrito Policial (Vila Penteado), mas será investigado pelo 74ºDP (Parada de Taipas). A Polícia Civil vai autuar o suspeito por lesão corporal contra o PM, desacato, resistência à prisão e roubo de um rádio de comunicação da PM.

A Corregedoria da PM também vai analisar a conduta dos agentes, se foi correta ou não na ação.

macajubaacontece