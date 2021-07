PMs são presos após se desafiarem em duelo por causa de pedido de amizade a namorada em rede social; assista

Os dois brigaram em uma loja de posto de combustíveis e foram encaminhados ao Presídio Militar, em Fortaleza.

Dois soldados da Polícia Militar foram presos, neste sábado (24), após brigarem em uma loja de conveniência na cidade de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, e se desafiarem para um duelo. A razão da disputa foi a solicitação de amizade que um dos PMs teria enviado para a ex-mulher do outro. Ambos foram presos em flagrante e encaminhados ao Presídio Militar. (veja no vídeo acima)

Os soldados foram autuados de acordo com o artigo 224 do Código Penal Militar (CPM), o qual indica detenção de até três meses quando um militar “desafiar outro militar para duelo ou aceitar-lhe o desafio”.

Vídeos de câmera de segurança da loja flagraram dois momentos da discussão. Na primeira filmagem, cujo horário se deu às 16h23, os dois discutem, enquanto outros dois homens tentam apartar um possível confronto físico. Um dos PMs chega a empurrar uma mesa contra o desafeto, que sai do local dentro de um veículo.

Na segunda gravação, ocorrida oito minutos depois, às 16h31, o policial militar que havia saído do local volta em seu veículo. O outro, que continua na loja, já o recebe apontando uma arma. Ambos debatem, mas não há disparos do armamento.

De acordo com a Polícia Militar, os soldados estavam de folga em uma loja de conveniência de um posto de combustível quando se desentenderam verbalmente e “entraram em vias de fato”.

Conforme apurou a TV Verdes Mares, o motivo do duelo seria que um dos PMs enviou uma solicitação de amizade, em uma rede social, para a namorada do outro. O ex teria afirmado que o pedido teria sido para dar uma “cantada” nela, o que acabou provocando a briga.

Conforme a PM, policiais do 2º Batalhão foram acionados e, ao comparecerem ao local, deram voz de prisão aos dois soldados, que não tiveram suas identidades reveladas. Eles foram presos em flagrante e encaminhados ao Presídio Militar, em Fortaleza.

macajubaacontece