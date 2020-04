Poeta e jornalista serra-talhadense publica vídeo no YOUTUBE em defesa de Assisāo

O Poeta e Jornalista serra-talhadense, publicou nessa segunda-feira (27) no seu Canal de YOUTUBE uma glosa num mote em sete, defendendo o cantor e compositor ícone do nosso forró, o grande Assisāo.

Poetas de todo Nordeste entraram na briga em defesa do forrozeiro, após o mesmo ser ridicularizado pelo falso humorista, Murilo Couto, que participa do programa televisivo do SBT, The Noite, apresentado por Danilo Gentili.

Entenda o caso

Analisando live do ‘Rei do Forró’, que arrecadou cestas básicas para famílias de Serra Talhada, o humorista do programa televisivo, The Noite, comparou o artista a ‘um cachorro de raça’, disse que ele tinha jeito de ‘drogado e bêbado’ e ainda que mais parecia um ‘zumbi’.

