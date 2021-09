Poeta Luiz Gonzaga Maia é TRI CAMPEÃO DO FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA!

O Poeta e Produtor Cultural, serra-talhadense, Iranildo Marques, realizou o VIII FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA!

O evento aconteceu neste final de semana (18 e 19) no Clube de Campo Rancho das Águas no sítio Jurema, município de São José do Belmonte-PE.

Compareceram ao evento, poetas de todo Brasil, representando os Estados de Pernambuco, Ceará, Rio grande do Norte, Paraíba, Bahia, Piauí, Sergipe, Amazonas…

O evento como em todos os anos homenageia um poeta vivo e o homenageado desse ano foi o grandioso poeta Leonardo Bastião, que se diz orgulhoso de ser chamado de Poeta Analfabeto. “Queria que todo poeta letrado, tivesse 30% da sua verve poética” disse o produtor Cultural Iranildo Marques que realiza há 8 anos o referido Festival, intitulado como o maior FESTIVAL de POESIA do MUNDO.

“São 8 edições, são 8 obras literárias, são 8 anos lutando para realizar esse Festival que já divulgou e forjou diversos poetas nordestinos e brasileiros. O festival também homenageia um poeta falecido e esse ano foi o REPENTISTA EDEZEL PEREIRA que foi jurado e se apresentou por duas VEZES no referido Festival. EDEZEL PEREIRA participou do VII FESTIVAL como JURADO e REPENTISTA e recentemente, foi vítima da Covid 19.

O Festival consiste em Descobrir, incentivar, premiar e divulgar os poetas brasileiros.

Todos os anos os Produtores Culturais, IRANILDO e EVÂNIA MARQUES, disponibilizam três MOTES e divulgam as inscrições nas redes sociais e cada poeta faz as Glosas e envia por e-mail e paga uma taxa de inscrição que dá direito a um exemplar do livro e o poeta concorre à seguinte premiação:

1° Lugar: 300 exemplares do livro do poeta CAMPEÃO contendo 100 páginas.

2° Lugar: 200 exemplares do livro do poeta Classificado contendo 100 páginas.

3° Lugar: 100 exemplares do livro do poeta Classificado contendo 100 páginas.

Do 4° ao 20° todos receberão troféu.

O campeão esse ano foi pela TERCEIRA VEZ CONSECUTIVA, o poeta cearense do Limoeiro do Norte, LUIZ GONZAGA MAIA.

O segundo lugar ficou com o Poeta ANDRADE LIMA de São José do Egito-PE.

E em terceiro lugar, o poeta MARCIANO MEDEIROS da cidade de Parnamirim-RN, que já foi classificado por diversas vezes e inclusive, também Campeão.

Segue a lista completa dos 20 Poetas Classificados.

Também foram premiados os Poetas: Alex Alves que percorreu mais de 55 horas utilizando Canoa, Barco e Balsa e 6 horas de avião e mais 6 horas de automóvel, até chegar no evento, vindo do interior do Amazonas e Adalberto Santos que veio de São Paulo para participarem exclusivamente do VIII FESTIVAL.

Os poetas Andrade Lima e Renato Santos que nunca faltaram uma edição.

E a poetisa e declamadora ÁGATHA FÉLIX de CURAÇÁ-BA e os poetas Alex Alves-Coari-AM e Renato Santos da cidade de São José do Egito-PE.

Nesta Edição tivemos a presença dos Poetas Repentistas Diomedes Mariano e Jorge Macedo, abrilhantando o nosso Evento.

O Produtor Cultural IRANILDO MARQUES, iniciou nesta tarde as inscrições do IX FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA e já conta com cerca de 60 poetas Inscritos em apenas um dia.