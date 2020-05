Poeta Raphael Bruno é indicado ao Prêmio Olho Vivo

O artista Raphael Bruno foi indicado ao Prêmio Olho Vivo na categoria poeta. Recentemente, o mesmo foi indicado na categoria ator. Em 2018, Raphael foi finalista na categoria poeta (o mais votado pelo público) e com seu e-book Marketing. Em 2019, foi finalista na categoria conteúdo digital (o mais votado) e indicado ao prêmio de ator.

Raphael Bruno é escritor com 103 obras publicadas, com vendas em vários países, jornalista (proprietário do Jornal Boletim), radialista, onde atua como comentarista na Rádio Capital 777, já foi comentarista da rádio Frenética Web e apresentou seu programa de Coração pra Coração entre 2014 e 2015.

Desde 2017, produz vídeos para o YouTube, com seu humor eclético no canal que leva seu nome.

Seus vídeos já foram exibidos na TV Pop Brasil, que é um canal a cabo e atualmente seus vídeos são exibidos na TV Capital 777 e na TV Carioca.

Raphael Bruno já fez participação em vários programas de TVs: Jacaré Black, Encontro das Artes, Janaína Freire e Mário José e entre estrelas. Também já foi entrevistado em várias rádios de SP,RJ,MG e RS. E já comentou na Rádio Explosão da Rede de Ijuí-RS.

O poeta já virou notícias em vários jornais do país.

O mesmo já criou dezenas de personagens, anedotas,bordões como “O amor está no ar”, “Na sintonia do amor”, “Deixa o amor entrar”, Bitoca do magrelo” e entre outros, criou também várias poesias, matérias jornalísticas,contos e entre outros.

Abaixo segue uma poesia:

“Se o amor valer á pena, não importa a distância”.

Raphael Bruno