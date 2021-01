Polícia apreende 101 gramas de maconha na Cadeia Pública de Araripina

Policiais militares da 9ª CIPM de Araripina, no Sertão de Pernambuco foram informados de que uma mulher teria tentado adentrar no estabelecimento com aproximadamente 101 gramas de entorpecente (maconha), escondida em um pacote de cuscuz e em uma caixa de sabão em pó.

De acordo com a PM, Após dialogar com a suspeita, esta afirmou que a droga seria para o detento Francisco Edwagner Reis e que teria entrado em contato com ele via telefone. De imediato foi feita uma busca na cela do detento, onde o mesmo entregou um aparelho celular branco, da marca BLU, acompanhado de um chip da Claro.

Ainda segundo a PM, também foi entregue pela suspeita um aparelho celular dourado da marca SAMSUNG J2 e um chip da Claro. Diante dos fatos, a mulher foi conduzida a DPC junto com o material apreendido.

Do blogdorobertoararipina.com.br