Polícia apreende 12 Kg de maconha dentro de um carro em Arcoverde

Na quinta-feira (19) a Polícia Militar realizou uma abordagem em um carro no bairro Cohab II, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. No banco traseiro do veículo foram encontrados 12Kg de maconha.

De acordo com a Polícia Militar, o homem de 51 anos disse que comprou a droga no dia anterior em Floresta, e teria deixado a mesma enterrada próximo ao aeroporto de Arcoverde, e só depois foi pegar.

Além da droga foram apreendidos R$ 84, um celular e o veículo do suspeito. O homem foi autuado em flagrante e será levado para audiência de custódia. (G1)