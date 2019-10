Polícia apreende 150 kg de maconha dentro de carro em Serra Talhada

A Polícia Militar apreendeu um total de 150 kg de maconha dentro de um carro em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. As informações sobre o caso foram passadas nesta sexta-feira (25).

De acordo com a PM, o veículo seguia de Cabrobó para Caruaru quando foi abordado pelos policiais na BR-232. Em seguida, o motorista fugiu do local e abandonou o automóvel no bairro Bom Jesus.

Após realizar buscas, a polícia encontrou o veículo, mas o condutor havia fugido e não foi localizado até a publicação desta matéria. Dentro do carro foram localizados oito sacolas contendo maconha. Toda a droga foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil. (G1)