Polícia apreende 150 mudas de maconha durante operação em PE

Dois homens foram presos suspeitos de tráfico e associação para o tráfico na última quarta-feira (25) em Sairé, no Agreste de Pernambuco. A prisão foi realizada durante a operação “Força no Foco Sairé”.

Segundo a Polícia Civil, os policias foram até o local para checar uma denúncia de tráfico de drogas e receptação de produtos roubados no Sítio Brejão, na zona rural do município.

Ainda de acordo com a polícia, na propriedade foram encontrados uma estufa destinada à fabricação de mudas de maconha com equipamentos para produção em larga escala e uma plantação de maconha com 150 mudas plantadas.

Os suspeitos foram levados à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. (G1)