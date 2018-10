Polícia apreende 220 pedras de crack , celular e dinheiro no Sertão de PE

Policiais civis de realizaram nessa quinta-feira (11) uma apreensão na casa no bairro Alto da Temperatura em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. No local, foi encontrado 220 pedras de crack, um celular e R$ 984 em dinheiro.

A residência pertencia a Ednaldo Alves dos Santos que encontrava-se desde o dia 23 janeiro deste ano no regime aberto, cumprindo o restante da pena pela prática de tráfico de entorpecentes.

Todo material foi apreendido e instaurado inquérito para esclarecer as circunstâncias. Ele será indiciado por tráfico de entorpecentes. (G1)