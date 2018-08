Polícia apreende 25 kg de maconha pronta para o consumo no Sertão de PE

A Polícia Militar apreendeu na madrugada desta terça-feira (28) cerca de 25 quilos de maconha pronta para o consumo na Zona rural de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM), por volta das 3h, a equipe foi acionada com a informação que pessoas estariam transportando a droga na área ribeirinha.

Segundo a 7ª CIPM, ao chegarem ao local informado, uma pessoa foi avistada, mas ao perceber aproximação policial, fugiu e deixou para trás dois sacos de nylon com 25 kg de maconha pronta para o consumo.

A droga foi entregue na Delegacia de Policia Civil para serem tomadas as medidas cabíveis. (G1)