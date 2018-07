Polícia apreende 250 aves silvestres em Afogados da Ingazeira

Policiais militares da Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente, agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Agência Estadual de Meio Ambiente apreenderam 259 animais entre silvestres e exóticos, no último domingo (29), em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a ação teve como objetivo coibir a venda de animais silvestres. Alguns animais estavam na feira e outros na residência de dois homens.

Os animais foram levados para a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) e recolhidos ao centro de triagem provisório do município para análise dos profissionais e posterior reintegração ao habitat. Os homens foram levados à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. (G1)