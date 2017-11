Polícia apreende 40 pés de maconha, sementes da erva e armas, no Sertão de Pernambuco

Foram apreendidos no último domingo (19) cerca de 40 pés de maconha, sementes e armas na Zona Rural de Ouricuri, no Sertão de Pernambuco. O 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM) identificou a plantação a partir de rondas realizadas na área. Após a chegada da polícia no local, o dono do Sítio Garrote, fugiu e ainda não foi localizado.