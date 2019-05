Polícia apreende 4,480 kg de maconha em casa abandonada no Sertão de PE

A Polícia Militar (PM) apreendeu nessa sexta-feira (24), 4,480 kg de maconha pronta para consumo na Zona Rural de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão Pernambucano.

De acordo com a PM, a droga foi localizada em uma casa abandonada na Agrovila 9 do Projeto Fulgêncio durante realização de ronda. Dois homens que estavam no local fugiram quando perceberam a aproximação dos policiais.

O material apreendido foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil do município. Até a publicação desta matéria, ninguém foi preso. (G1)