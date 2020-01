Polícia apreende 50 papelotes de cocaína no Sertão de Pernambuco

A Polícia apreendeu 50 papelotes de cocaína dentro da caixa de descarga do banheiro público masculino da feira da Areia Branca em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 2º Batalhão Integrado Especializado (2º Biesp), a droga foi encontrada após o recebimento de informações pelo disk- denúncia na noite da última sexta-feira (03).

Não foi identificado o proprietário da droga. As 78 gramas de cocaína foram apresentadas na Delegacia para proceder com as investigações. (G1)