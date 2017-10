Polícia apreende adolescentes e adultos com drogas em Serra Talhada

Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos na tarde dessa segunda-feira (02) com uma pequena quantidade de maconha na Concha Acústica, no Centro de Serra Talhada-PE.

Segundo a Polícia Militar, ao realizar abordagem aos menores em tela, os quais estavam em atitude suspeita. Sendo encontrada uma paranga de maconha em poder do menor infrator 01.

Os envolvidos foram encaminhados à DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.

Já na Estação do Forró, dois homens; um de 35 e outro de 22 anos, também foram detidos com maconha na noite dessa segunda-feira (02).

Segundo a PM, ao notarem a presença do policiamento os imputados tentaram se desfazer de um cigarro de maconha. Que ao serem abordados, foi encontrada uma pequena porção de maconha com o imputado 02 I. G. P. da S. Que ao pedir a documentação do imputado 02, este se negou a entregar.

Os imputados foram encaminhados à DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.