Polícia apreende adolescentes e está a procura de jovem de 26 anos por assassinato de irmãos em Petrolina

A Polícia Civil divulgou nessa sexta-feira (05) o resultado das investigações do assassinato dos irmãos Manoel Carlos Souza dos Santos, de 11 anos e Gustavo Vitor Souza dos Santos, de 13 anos em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A operação policial começou no dia 29 de março para indicar a autoria dos homicídios.

Dois adolescentes de 16 e 17 anos já foram apreendidos e Francieldo da Costa Brito, de 26 anos, está sendo procurado pela polícia. Ele já responde por outros crimes, e usa tornozeleira eletrônica.

Segundo o delegado de Polícia Civil, Magno Neves, os dois garotos foram mortos na última sexta-feira (29). “Os dois adolescentes levaram o Gustavo ao local em um veículo. Eles agrediram fisicamente na região do tórax e das costas, e, posteriormente, um dos adolescentes, portando uma arma de fogo, de calibre 38, efetuou cinco disparos na região da cabeça do Gustavo. Imediatamente, os dois adolescentes retornaram ao bairro Cacheado, um adolescente permaneceu no bairro, e outro foi em direção ao irmão Manoel e o levou dentro do veículo, o mesmo empregado para ceifar a vida do Gustavo. Ele levou o Manoel para o Projeto N-9 para uma estrada carroçal e lá efetuou os dois disparos na cabeça do Manoel ”.

As investigações apontam que o motivo dos crimes tenham relação com o tráfico de drogas. “Os dois adolescentes, acreditamos que eles sejam traficantes, e eles tinham uma certa quantidade de droga, aproximadamente, 75 gramas de maconha e R$2 mil em cocaína. Os dois menores mortos teriam furtado essa droga, sobretudo o Gustavo. O Manoel acabou sendo morto com o objetivo de ocultar o crime do Gustavo”, disse o delegado.

A mãe de Gustavo e de Manoel, Francineide dos Santos Souza, acompanhou a coletiva. O enterro de Manoel Carlos Souza dos Santos, de 11 anos, aconteceu na última terça-feira (02) e reuniu familiares e amigos. O corpo do garoto foi reconhecido pela mãe e familiares no Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina na segunda-feira (1º). Já o corpo de Gustavo Vitor Souza, de 13 anos, foi encontrado no bairro Portal da cidade, na sexta-feira (29), no dia que ocorreram os crimes. (G1)