Polícia apreende armas após investida contra carro-forte na BR-232

Depois de buscas após uma investida criminosa contra um carro forte que trafegava na BR-232, em Moreno, no Grande Recife, na noite da última sexta-feira (12), a Polícia Militar encontrou dois revólveres calibre 38 e uma espingarda calibre 12 nas imediações do crime. A informação foi divulgada nesse sábado (13).

Segundo a corporação, os assaltantes estavam fortemente armados e atiraram em uma viatura policial que se aproximou do trecho em que aconteceu o caso. A ocorrência foi levada à Delegacia de Jaboatão Velho, em Jaboatão dos Guararapes, também no Grande Recife, para que sejam iniciadas as investigações.

Ainda de acordo com a PM, a operação contou com efetivos do 2º, 6º, 21º, 24º e 25º Batalhões, além de equipes do Grupo de Apoio Tático Itinerante (Gati) e de um helicóptero. Ninguém foi preso até a tarde deste sábado (13). (G1)